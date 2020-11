Denis Dosio arrabbiato, Brosio e Oppini salvati: 'Allora fatemi rientrare!'

Denis Dosio è arrabbiato. Paolo Brosio e Francesco Oppini sono stati salvati al GF Vip: per i due niente squalifica, come è invece accaduto per il giovane influencer, espulso dalla Casa. “Allora fatemi rientrare!", grida a gran voce, intervistato da Fanpage.

Dosio non comprende perché a lui sia stato buttato fuori per un intercalare molto forte, considerato una bestemmia, e Brosio invece sia rimasto, solo rimproverato da Alfonso Signorini dopo aver pronunciato parole molto simili alle sue. Anche Oppini, nonostante frasi vergognose sulle donne, è stato perdonato dal Big Brother. Si sente vittima di una vera ingiustizia.

“Quando mi hanno buttato fuori, nessuno di loro sapeva se avessi effettivamente bestemmiato o no perché ho detto “Dio bo”, che significa “Dio boni”, Dio buono. E’ un intercalare, un po’ come dire “cavolo” oppure “mamma mia”. Anch’io vengo da una famiglia religiosa, sarebbe stata assurda una bestemmia da parte mia, un po’ come per Brosio. Solo che Brosio ha la sua immagine e io no. Quello ha fatto la differenza. Quando sono stato squalificato, mi avevano spiegato che era necessario perché tante persone si erano sentite offese dalla mia espressione che non era una bestemmia, avevo solo collegato il nome di Dio a un’altra parola”, sottolinea il 19enne.

Non può stare in studio perché il contratto è stato rescisso. Denis non è infastidito dalla mancata squalifica di Brosio, ma dalla giustificazione adottata per la sua espulsione dal reality: “Sei fuori perché con quella frase – pronunciata alle tre di notte – hai offeso la sensibilità altrui. Me le stesse persone non si sentono offese quando Francesco Oppini dice ‘A Verona la stuprano’? Non si sentono offese le donne quando dice ‘quella lì la ammazzerei di botte’? Offende più un ‘Dio bo’ pronunciato alle tre di notte o una frase come ‘l’ammazzerei di botte’? Quello mi fa arrabbiare”.

Non farà ricorso: “Ma ci sono rimasto male. Forse non valevo così tanto quanto pensavo di valere per loro. Mi resta quello, la delusione. Mi scaldo perché sono stato vittima di un’ingiustizia ma il mio GF l’ho già vinto, è stato la mia svolta perché mi ha permesso di far sì che tante persone si ricredessero sul mio conto”.

Denis Dosio ha un messaggio per Signorini: “Ha detto a Francesco Oppini che non sarebbe stato squalificato perché è un bravo ragazzo che ha già dimostrato di rispettare le donne. Anch’io sono un bravo ragazzo, non insulto la Chiesa durante il giorno. Mi hanno spezzato un sogno per una stupidaggine, che diventa ancora più stupida se comparata a situazioni simili che non si sono concluse con lo stesso esito".

"Il mio sogno è stato spezzato dalle mani di chi non sapeva bene cosa fare, e la sorte di un ragazzo di 19 anni non si decide a dadi - aggiunge - O le regole valgono per tutti, in merito alla squalifica comminata se si offende la sensibilità della gente a casa, oppure diventa ingiusto giocare sul futuro delle persone".

Infine lancia un appello: “Dal momento che Paolo Brosio ha utilizzato il mio stesso intercalare ed è stato considerato non punibile perché è un uomo di chiesa, e lo sono anch’io, e dal momento che Francesco Oppini ha offeso la sensibilità altrui come avevo fatto io, e non è stato buttato fuori, mi chiedo perché io sono stato espulso. Se anche il web crede che questa cosa sia ingiusta, fatemi rientrare”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 4/11/2020.