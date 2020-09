Anche Denis Dosio entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. La produzione del reality ha svelato l'ultima new entry nel cast che era stato annunciato quasi completamente negli scorsi giorni.

Il 19enne è un giovane influencer molto amato dal pubblico femminile che conta oltre 800mila followers. Denis nasce come youtuber e ottiene l’iniziale popolarità per via della sua amicizia con Luca Vittozzi, volto noto del reality Rai Il Collegio. Successivamente il suo successo sui social è cresciuto esponenzialmente grazie alle interviste su Instagram fatte da Tommaso Zorzi (anche lui nel cast del GF Vip 2020) e alle ospitate a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D’Urso. “Una delle cose che non tutti sanno del mio carattere è che sono leggermente ma proprio leggermente permaloso” ha dichiarato il 19enne, pronto quindi ad entrare a Cinecittà insieme agli altri concorrenti della quinta edizione che prenderà il via lunedì 14 settembre in prima serata su Canale 5. Anche quest’anno ci sarà il doppio appuntamento confermato per venerdì 18 settembre con Alfonso Signorini.

Ecco il cast che vedremo in tv: Francesco Oppini, Tommaso Zorzi, Paolo Brosio, Fausto Leali, Pierpaolo Petrelli, Enock Barwuah, Massimiliano Morra, Andrea Zelletta, Fulvio Abbate, Denis Dosio, Elisabetta Gregoraci, Francesca Pepe, Stefania Orlando, Adua Del Vesco, Patrizia De Blanck, Flavia Vento, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Matilde Brandi, Dayane Mello e Myriam Catania.

Scritto da: La Redazione il 8/9/2020.