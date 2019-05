Denis Dosio diventa protagonista in tv, a Pomeriggio 5. L’influencer 18enne dal fisico statuario, la personalità esplosiva, gli occhi chiari e la chioma castana, nato a Forlì ma di origini brasiliane, è già una star del web: per lui impazziscono migliaia di ragazzine. Il suo profilo social in poco tempo ha raccolto più di 207 follower. Anche Barbara D’Urso è colpita dal ragazzo: da tempo ha iniziato per caso a seguire le sue gesta e ora che è in studio da lei si lascia ‘viziare’, al punto che lo vuole opinionista fisso.

“Mi piace provocare, lo faccio per le mie piccole fan, le mie viziatine”, dice Denis Dosio, che si sbarazza quasi subito della camicia e fa vedere i muscoli. “Ora vizio anche te!”, sottolinea a Carmelita.

A Pomeriggio 5 Denis Dosio parla della sua passione della recitazione. Le ammiratrici lo vorrebbero protagonista di “The Lady”. Barbara D’Urso gli regala la sua chance. Lory Del Santo, produttrice e regista della serie, è ospite in studio seduta accanto a lui. Il provino glielo fa in diretta, la conduttrice gli dà tutte le indicazioni per sfondare e fare centro. Lui, chiaramente, per essere più nella parte, rimane anche a torso nudo.

Il Denis Dosio Show a Pomeriggio 5 non si esaurisce. Il ragazzo mostra pure le sue doti da ballerino cimentandosi in una coreografia sulle note di "Kamasutra Do Brasil". Allegro e coinvolgente, travolge tutti con la sua energia.

L’unico a rimanere scettico è Raffaello Tonon che gli domanda ironico: “Oltre a fare le fotografie spogliato, cosa sai fare?”. “Io recito!”, replica Denis. Erano quattro anni che provava a diventare una star del web, ci è riuscito solo nell’ultimo anno, grazie al volto più da uomo (“più sviluppato", dice lui) e un fisico maturato, da far invidia a molti.