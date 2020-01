Denny Mendez arrabbiatissima e in lacrime per una bambina uccisa

Denny Mendez è furente. Nelle sue IG Stories non trattiene le lacrime nonostante sia arrabbiatissima. La bella 41enne spiega di essere sconvolta per una bambina uccisa nel suo paese, a Santo Domingo.

La piccola aveva 4 anni: è stata violentata e strangolata. L’ex miss è una furia. “Sono un po’ incazza*a perché io vengo dalla Repubblica Domenicana che è un paese molto bello, per carità, ma questa notizia mi ha lasciato…”, esordisce Denny Mendez sul social.

VIDEO

Poi racconta: “E’ stata trovata questa bambina di 4 anni, sparita sabato scorso. E’ stata strangolata e violentata. Ma la cosa incredibile è che io manderei a fancu*o la mamma: come si fa a mandare una bambina di 4 anni alle dieci di sera a prendere qualcosa al supermercato? Tu sei un’incosciente, tu devi andare in prigione immediatamente con la persona che ha commesso il crimine! Ma come si fa, tu sei un’idiota. Ma in che mondo del cavolo stiamo vivendo?”.

Denny Mendez ha la voce rotta, è fuori di sé. “Sono incazza*a nera! E’ una cosa che mi sta proprio sul caz*o questa! Poverina!”, dice mentre piange per la bimba uccisa. E aggiunge: “Queste cose mi fanno proprio girare le pal*e, perché c’è un’irresponsabilità delle persone”. Poi conclude: “Io dico così perché ho una figlia di 3 anni e anche per gli altri che hanno figli: state molto attenti!”. Empatica, innamorata della sua India Nayara, avuta da Oscar Generale, vive sulla sua pelle questa tragedia e non riesce proprio a darsi pace per quel che è successo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/1/2020.