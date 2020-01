Denny Mendez ha voluto andare sul luogo esatto dove domenica mattina si è consumata una terribile tragedia a Los Angeles. L’ex Miss Italia, che da anni vive in California, è andata a rendere omaggio a Kobe Bryant, l’ex cestista 41enne che ha perso la vita in un incidente aereo lo scorso weekend. Si trovava a bordo di un elicottero, che si è schiantato portandosi via 9 vite, tra cui anche quella di sua figlia Gianna Maria, appena 13enne.

“Mi trovo sulla collina di Calabasas, Los Angeles. La vedete la stradina alle mie spalle? È quella che conduce al punto esatto in cui ieri si è s”, schiantato l'elicottero che ha causato la tragica morte di Kobe Bryant, della sua bambina e di altre povere persone!”, ha scritto Danny pubblicando una foto in cui appare seduta davanti ad alcuni mazzi di fiori e con sullo sfondo proprio il promontorio dove si è consumata la tragedia.

VIDEO

“Ho sentito il bisogno di venire qui a lasciare un fiore, a recitare una preghiera. Questa vicenda mi ha tolto il fiato, è da ieri che ho un groppo in gola”, ha aggiunto. “Chissà se Kobe ha fatto in tempo ad abbracciare la sua piccola. Chissà se è riuscito a sussurrarle ‘Non preoccuparti, c’è Papà’. Chissà se ha fatto in tempo a guardarla un’ultima volta negli occhi o a stringerle la mano mentre tutto finiva. Chissà”, ha poi concluso.

Scritto da: la Redazione il 28/1/2020.