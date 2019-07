Desirée Maldera, 27 anni, lo scorso giugno ha annunciato di aspettare il secondo figlio a soli cinque mesi dalla nascita del primogenito Giancarlo. L'ex tentatrice di Francesco Chiofalo a "Temptation Island" ora rivela il sesso del bebè in arrivo: aspetta una femminuccia. La bimba, svela sempre la futura mamma bis su Instagram, si chiamerà Blu.

Il fiocco stavolta sarà rosa. Dopo un maschietto, Desirée Maldera aspetta una femminuccia dal marito Valerio Rampezzotti: "Ginca avrà una sorellina - ha scritto la Maldera - è femmina e si chiamerà Blu!". "Sono stata coatta a vestire il maschio - ha aggiunto Desirée facendo riferimento alle critiche degli haters - pensa ora! Vi mostrerò il vero trash!".

Ma a lasciare di stucco molti follower al momento è il nome scelto per la bimba: "Come mai Blu?". "Perché mi piace", la replica della Maldera. "Tantissimi auguri, sarà bella come te - il commento di un'altra ammiratrice - Ma come mai la vuoi chiamare Blu? Non è un attacco assolutamente, anche perché la bimba è tua e hai tutto il diritto di darle il nome che più ti piace però pensa a quando sarà grande e andrà a scuola, i bambini sanno essere cattivi anche involontariamente, e se la prenderanno in giro?". "Tesoro mia figlia sarà bionda, viziata e cattiva. Sono certa che non succederà - la risposta di Desirée - Ps. Il nome Blu per una femmina era già deciso l'anno scorso".

Alcuni però apprezzano e una fan scrive: "Come la figlia di Beyoncé... sei una grande". "No, con tutto il bene che ti voglio, no. Quella si chiama Blue Ivy, non Blu", la risposta della figlia del compianto calciatore di serie A Aldo Maldera.







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 9/7/2019.