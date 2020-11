Detto Fatto nella bufera per il tutorial: ecco cos'è successo

Detto Fatto travolto dalla bufera per il tutorial in cui si vuole insegnare a come fare la spesa in modo più sensuale e ammiccante con indosso i tacchi alti. Il messaggio lanciato dalla trasmissione pomeridiana di Rai Due condotta da Bianca Guaccero scatena indignazione e viene giudicato assolutamente sessista.

La ragazza in studio, la pole dancer Emily Angelillo, spiega passo dopo passo come comportarsi all’interno di un supermarket mentre si fanno provviste per casa. Nel tutorial si fa notare come posizionare le mani sul carrello, come ancheggiare sui tacchi, come prendere un prodotto dagli scaffali più alti, come raccogliere una confezione caduta in terra. C’è persino il ballo finale sempre con il carrello: la sequenza ricorda molto le commedie sexy anni ’80.

La Guaccero accompagna il tutto con la solita ironia che la contraddistingue, ma non basta. Il tutorial non piace e scoppia la polemica. Il popolo del web lo definisce “squallido”: la donna non deve diventare un oggetto. “Se questo è ciò che la tv pubblica pensa di dover insegnare a noi donne siamo inguaiati come società”, scrive una follower su Twitter.

E ancora: “La musichetta da soft porn anni settanta ovviamente a sottolineare il tutto. In un momento del genere, con i problemi giganti di violenza sulle donne e di mancanza generale di rispettpo che si accentuano. Da sanzione e basta. Perché non è nemmeno divertente, è solo squallido””; “Di male in peggio, sembrano quelle situazioni equivoche da commedia sexy anni ’80”.

Sono centinaia i messaggi contro il tutorial di Detto Fatto. I telespettatori sono basiti sulla scelta inopportuna, e commentano a posteriori rimarcando che oggi, 25 novembre, si celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Al momento nessuna replica a riguardo arriva da Bianca e dalla Rai.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 25/11/2020.