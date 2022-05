'Detto Fatto' chiude: Bianca Guaccero scoppia in lacrime

Detto Fatto a quasi 10 anni dalla sua prima puntata, ha aperto i battenti nel 2013, chiude, Bianca Guaccero, dopo mesi di rumor sulla trasmissione, lo annuncia in diretta tv. Saluta il pubblico, si lascia andare a uno sfogo liberatorio e poi scoppia in lacrime. La conduttrice e attrice 41enne non riesce a trattenere l’emozione quando a sorpresa arriva per lei il video messaggio di Caterina Balivo, al timone dello show per molto tempo prima di lei.

“Sono passati quattro anni in questo studio da quando io per la prima volta ho fatto questa passerella e veramente questi quattro anni da un lato sono volati, dall’altro me li ricordo tutti. I primi anni sono stati molto felici, gli ultimi invece sono stati un po’ più complicati perché abbiamo attraversato dei momenti molto difficili nella storia dell’umanità, come la pandemia e la guerra. Intrattenere il pubblico con il passare del tempo non è stato più soltanto un divertimento, è stato quasi un dovere. Io devo ringraziare voi pubblico per come mi avete accolta, perché io era abituata ad interpretare dei personaggi, mentre qui io sono stata Bianca e non sapevo come mi avreste accolta”, dice Bianca.

“Ho portato il mio mondo: io non nasco presentatrice, ma attrice. Ho portato il teatro, il musical, la musica e spero di essere riuscita a raccontarmi per come piace a me”, aggiunge. E prosegue: “Ho letto tante cose in questi ultimi mesi di cui non mi interessa neanche di parlare perché credo che a parlare per me ci siano i fatti, che sono la cosa più importante. Sono rimasta qui fino all’ultimo giorno fiera di portare questa nave in porto, fino all’ultimo giorno”.

La Guaccero chiarisce ancora, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe: “A voi posso solo dare un consiglio: certe volte non credete proprio a tutto ciò che leggete. Cercate di godervi quello che il nostro cuore è in grado di darvi. Possiamo sbagliare qualche volta, ci possiamo arrabbiare, ma noi qui so per certo che siamo stati onesti, puliti e nessuno, e dico nessuno, può rovinare, deturpare la bellezza. Perché qui, in questo studio, c’è stata bellezza”.

“Alle prossime avventure perché qui su Rai2 continuerà la rete a intrattenervi e noi ci incontreremo laddove il destino vorrà farci incontrare”, conclude. Non sa ancora, però, che la Balivo le ha inviato un messaggio. “Ciao Bianca, ciao a tutti voi. Ci tenevo oggi a salutarvi visto che è la vostra ultima puntata. Questa è una squadra meravigliosa nata dieci anni fa. Ricordo ancora le riunioni notturne, le chat che andavano a tutte le ore. Tu Bianca hai fatto benissimo, sono stati anni belli, sei stata una perfetta padrona di casa e tutte le persone che sono lì sono persone veramente carine. Insomma Bianca, siamo state fortunate a conoscere queste persone stupende, ora però è tempo di salutarle e poi chissà di rincontrarle”, le sottolinea la collega 42enne.

Bianca nell’ascoltarla non trattiene le lacrime e con la voce rotta replica: “Non è stato un passaggio di consegne facile, il pubblico ti ha amato. Io sono entrata in punta di piedi. Spero di aver portato avanti quest'avventura con il rispetto e con l'amore che meritava”.

