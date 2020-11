Detto Fatto, la bufera non si placa: Bianca Guaccero si scusa ma il programma è sospeso e...

La bufera su Detto Fatto non si placa. Bianca Guaccero si scusa a nome suo e di tutta la produzione sul social, ma non basta. Il programma di Rai Due condotto dall’attrice è stato sospeso e rischia di essere addirittura cancellato. Il tutorial su “come essere sexy al supermercato” ha scatenato una polemica gigantesca e ora c’è molta incertezza sul futuro della trasmissione.

Il tutorial con protagonista la pole dancer Emily Angelillo è stato giudicato sessista e ha indignato tutti. Il popolo del web si è scagliato contro la scelta degli autori, definita “squallida” e degna delle peggiori commedie sexy anni ’80, in cui la donna veniva rappresentata come un semplice oggetto. La Guaccero, dopo ore di silenzio, ieri è intervenuta personalmente con un post per fare il ‘mea culpa’.

“Sono una donna, una mamma single, che combatte ogni giorno per ciò in cui crede... Soprattutto nella difesa della categoria che rappresento... La donna... Ho sempre lavorato proponendo di me una immagine molto lontana da quella della donna oggetto... Cercando di abbattere qualsiasi muro di pregiudizio e maschilismo... ma sono la conduttrice di un programma, mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto. Chiedendo scusa a tutti”, ha scritto.

“Il tutorial in questione, doveva aderire a dei toni comici e surreali, da non prendere sul serio, ma che stavolta ci sono venuti male. Perciò mi scuso io a nome di tutta la mia squadra”, ha poi continuato. E infine ha concluso: “Mi adopererò affinché tutto questo non succeda mai più”.

Tutto questo non è bastato. Detto Fatto è scomparso dal palinsesto di Rai Due da ieri, 25 novembre: sospeso. A indignarsi perfino i dirigenti della commissione vigilanza della Rai che hanno inviato una lettera di protesta al delegato dell’Azienda del Servizio Pubblico.

La condanna dei contenuti è stata espressa chiaramente nella missiva inviata al presidente Marcello Fos. La trasmissione potrebbe essere chiusa. L’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini all’Ansa ha definito quel che è accaduto “un episodio gravissimo, che nulla ha a che vedere con lo spirito del servizio pubblico e con la linea editoriale di questa Rai”. “Ovviamente ho avviato un’istruttoria per accertare responsabilità e stiamo facendo valutazioni sul futuro di questo programma”, ha fatto sapere.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/11/2020.