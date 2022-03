Deva Cassel dopo le cover su Elle e quella su Vogue insieme alla mamma, Monica Bellucci, conquista anche la copertina di Madame Figaro. La 17enne che l’attrice 57enne ha avuto da Vincent Cassel (con cui ha messo al mondo anche Léonie, 11 anni), alla famosa rivista francesce confessa senza ombra di dubbio: “Mi sento più italiana che francese”. E aggiunge anche un tenero: “Scusami papà”. Non vuole che il 55enne, ora sposato conTina Kunakey da cui ha avuto Amazonie due anni fa, si offenda.

“I miei genitori hanno fatto un buon lavoro nello scegliere per me questo raro nome che mi piace molto”, sottolinea Deva, che diventerà maggiorenne il prossimo 12 settembre.

Sin da piccola ha viaggiato moltissimo con la sua famiglia e le è servito. “Ho imparato ad adattarmi. Non è sempre facile, ma oggi mi aiuta molto e mi permette di destreggiarmi tra le mie diverse attività. Mi è sempre stato detto che ero creativa. Se è così, lo devo a questi vagabondaggi incessanti che ti costringono a uscire dalla tua zona di comfort, a non avere paura e a saper scegliere”, spiega la ragazza.

Deva frequenta il liceo e non intende lasciarlo, nonostante il lavoro da modella: "Gli studi sono una delle mie priorità”. Piena di talento, ama cantare, ballare, cucinare, disegnare, è appassionata di lezioni d'arte. Influencer con i suoi 620mila follower, ammette di essere un po’ dipendente pure lei dalla Rete e dal mondo dei social, anche se spesso lo fa per lavoro: “Consulto principalmente resoconti sulla moda e le arti decorative. Mi dà ispirazione per affermarmi come modello. Come mia madre, ho iniziato molto giovane, a 15 anni. Quella che dovrebbe essere solo un'esperienza si sta gradualmente evolvendo, spero, in una professione”.

Volto dei profumi Dolce&Gabbana, la giovane Cassel è orgogliosa delle origini italiane e svela: “Anche se vivo alla francese, mi sento ancora molto italiano. Scusami, papà!”.

Dior l’ha scelta come fashion ambassador del brand, deva ha così partecipato per la prima volta alla sfilata della collezione Primavera-Estate 2022. Attratta dal mondo del fashion, Deva Cassel spiega: “Quello che mi piace della moda è che parla di noi, della nostra vita, delle nostre domande. Quello che mi attrae è la possibilità di creare nuovi mondi attraverso l'abbigliamento e la sinergia che si instaura tra fotografi, modelle e designer, così forte da riuscire a dare un'anima alle creazioni degli stilisti".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 11/3/2022.