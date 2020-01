Diana Del Bufalo dimentica Ruffini con Diego Abatantuono: condurrà con lui Enjoy

Diana Del Bufalo dopo l’addio traumatico con Paolo Ruffini, da single, dimentica il comico livornese con Diego Abatantuono: condurrà insieme a lui “Enjoy”.

La bella 29enne, ex Amici, si consola con il lavoro: sarà in televisione, su Italia 1, con un nuovo programma tutto da ridere. E’ lei stessa ad annunciarlo sul social. Nella clip della nuova trasmissione Diana è più in forma che mai.

Non ha un nuovo amore. E’ troppo presto. Diana Del Bufalo, però, ora sta bene. Passato il dolore per la rottura con il toscano 41enne, l’attrice, presentatrice e cantante ha trascorso una vacanza rigenerante alle Maldive insieme a Cristiano Caccamo. Anche una volta tornata in italia pare inseparabile dall’artista 30enne. Qualcuno ha vociferato di un flirt in corso tra i due: niente di più falso.

E’ stata Diana stessa a smentire il legame amoroso con l’attore. “Io e Cristiano non stiamo insieme, non abbiamo intenzione di metterci insieme né ora né mai. Abbiamo davvero un rapporto fraterno. Ho più confidenza con lui che con mio fratello, quindi no, purtroppo non c’è. Quando non c’è non c’è, anzi: donne buttatevi, non è gay, andate come un treno”, ha chiarito sempre via web.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 22/1/2020.