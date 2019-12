Diana Del Bufalo dopo l’addio non indolore con Paolo Ruffini, che aveva conosciuto durante la conduzione di “Colorado” nel 2015 e con cui la storia d’amore è finita da più di un mese e mezzo, sta bene. Lo confessa ai fan sul social. Vuole ringraziarli per i messaggi ricevuti via direct: l’hanno commossa. E desidera anche rassicurarli. Il dolore sta scemando, vuole tornare a sorridere. Lo sta già facendo. “Sto bene, siete stati davvero carini”, sottolinea.

L’attrice 29enne ha il volto rilassato, sereno. In un video condiviso con i follower dice: “Comunque io ci tenevo a dirvi… Mi commuovo un po’… Che io leggo tutto quello che mi scrivere sui direct e vi volevo ringraziare perché siete stati molto carini”. Diana Del Bufalo ha le lacrime agli occhi, l’emozione prende il sopravvento. “Volevo dirvi che io sto bene. Ho questa cosa bellissima che ho ereditato da mia madre, ovvero che si sta male perché il dolore bisogna abbracciarlo, ma non per troppo tempo”.

“E quindi mi succede qualcosa nel corpo che mi dice: ‘Basta stare male, devi stare bene perché la tua vita è stupenda!’ - continua l’ex volto di Amici - Quindi grazie a tutti perchè siete stati davvero carini”. A sottolineare l’affetto, scrive anche: “Vi voglio bene”, con tanto di cuoricino rosso. Il momento buio dovuto alla separazione dal comico livornese pare proprio alle spalle.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/12/2019.