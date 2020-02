Diana Del Bufalo fidanzata con Edoardo Tavassi, il fratello di Guendalina

Diana Del Bufalo ha un nuovo amore. Lui è Edoardo Tavassi, 34 anni, il fratello di Guendalina Tavassi. La rottura con Paolo Ruffini, per la quale ha sofferto moltissimo per giorni e giorni, è già alle spalle, l’attrice e conduttrice 30enne esce allo scoperto: si è fidanzata e non si nasconde più.

Agli amici avrebbe confessato di essere “innamorata pazza”, così racconta il settimanale Chi. Diana Del Bufalo ha messo una pietra sopra al passato. Ruffini, con cui è stata quattro anni, l’avrebbe tradita, si dice con una Pupa, ma non importa ormai. Ora al suo fianco c’è Edoardo. Insieme a lui la bella ex Amici è stata avvistata in pieno centro a Roma, sorridente e affiatata, tutta coccole e intimità alla luce del sole.

Pare che Diana ed Edoardo si conoscessero già di vista da tempo dato che frequentavano gli stesso locali della Capitale, la scintilla d’amore, però, non è scoccata da molto. Sul social ancora nessuna foto in coppia, ma i due davanti ai paparazzi non scappano via. Non c’è nulla da nascondere del resto: il batticuore è fortissimo, perché tenerlo ancora celato?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 26/2/2020.