Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini si sono lasciati. L’attrice lo annuncia con un post sul suo profilo Instagram in cui racconta la sua immensa sofferenza per la rottura. Dopo un periodo di grande malessere, in ci ha mostrato anche le lacrime sul web, Diana comunica che la storia con il comico, attore e regista livornese 41enne è finita.

Paolo Ruffini aveva minimizzato parlando della crisi con Diana Del Bufalo. A Novella 2000 a novembre scorso fa aveva detto: “Diana è una ragazza fantastica, stiamo bene insieme. Però a volte viviamo alti e bassi come tutte le coppie: ci sono momenti difficili e momenti belli. Si vive un po’ alla giornata in questo senso, senza fare progetti. Ora, ad esempio, è un momento un po’ down. Passerà".

Nulla è passato. I due si sono lasciati. Diana Del Bufalo è lapidaria e nel suo post scrive: “Con il rischio di sembrare patetica, comunico questa cosa perché non ce la faccio più: io e Paolo non stiamo più insieme già da un mese e mezzo”.

“Cercherò di moderare la rabbia e il risentimento che sto provando in questo momento. Ho tentato con lui.... tanto. Il mio animo Disney non mi ha mai abbandonato e la voglia di vivere un amore sereno continua a permeare in me”, sottolinea la bella mora ex Amici.

Non deve essere stato facile il percorso con Ruffini. Diana Del Bufalo lo lascia intendere. “Le persone non cambiano e non SI cambiano. La grande delusione e l’immensa sofferenza che mi faceva piangere sul pavimento di camera mia, mi ha resa donna... per questo, lo ringrazio”, svela.

Poi conclude: “A 29 anni posso dire di essere una donna cosciente, buona, completa e che sa quello che vuole! E’ poco? Non direi proprio. Donne, lo sapete di avere il sesto senso... ascoltatelo. Grazie a tutti”. Nessuna replica arriva al momento dall’ex compagno, impegnato in teatro in giro per l’Italia con il suo spettacolo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 16/12/2019.