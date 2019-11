Diana Del Bufalo si è mostrata mentre piange nelle sue Instagram Stories. L’attrice 29enne non sta passando un periodo facile, lo aveva già fatto sapere qualche giorno fa sempre tramite social, ma stavolta ha voluto che tutti i suoi follower vedessero come le emozioni negative abbiano preso il sopravvento. Non se ne vergogna, anzi, pensa che sia giusto condividere tutto, non solo le gioie. “Assecondo i momenti di sconforto”, ha scritto accanto all’immagine in cui appare con le lacrime che le scendono lungo il viso.

Poche ore fa poi l’ex allieva di ‘Amici’ ha pubblicato una nuova Story. Il suo calendario le suggerisce per oggi questa frase: “Tutti i grandi cambiamenti sono preceduti dal caos”. Lei aggiunge: “Questa è perfetta per il periodo”. In molti si stanno chiedendo quale sia questo cambiamento che sta avvenendo nella sua vita. Subito la mente di tanti è andata al rapporto con Paolo Ruffini. La relazione con il comico è finita? I due non si vedono insieme da un po’. Lui però continua a mettere like ai post di lei. Certo, potrebbero aver deciso di porre fine alla loro storia d’amore in maniera amichevole. Ma al momento non ci sono certezze…

Qualche giorno fa Diana aveva spiegato di stare affrontando questi mesi carichi di negatività e ansia con un l’aiuto di uno psicologo. “Non sto passando un periodo facile. Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla. Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno... La psicoterapia è magica, non è per i matti. E’ un percorso di allineamento con se stessi stupendo”, aveva fatto sapere.

“Io sono come voi... fragile... non vi aspettate troppo da voi stessi ma esigete la felicità più spietata! Perdonate il prossimo, lasciate andare, non vi fa bene tenervi il risentimento e non serve a niente. Si va avanti, più forti di prima”, aveva poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 21/11/2019.