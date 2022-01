Diana Del Bufalo dopo la polemica no-vax non si scusa: ecco cos'ha detto

Diana Del Bufalo dopo la polemica no-vax non si scusa. In un post nelle sue IG Stories l’attrice giustifica in parte le sue parole. Nei giorni scorsi era entrata a gamba tesa sempre su Instagram nel dibattito pro/contro vaccino anti Covid. La 31enne aveva dichiarato abbastanza chiaramente di non esserci fatta iniettare il siero su “consiglio del medico”. Aveva anche sottolineato di ritenere il vaccino “molto deludente”.

In una diretta social Diana aveva affermato: “Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo, ho subito capito che c’erano due tipi di giornalisti: quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre per di fare un titolone acchiappa like. Vi spiego tutto con la massima limpidità perché è quello che sono, una persona limpida: è vero non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimè per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto. Chiaramente gli insulti che sto ricevendo sono frutto di questa società dove la diversità non è accettata… ne prendo atto, con un po’ di rammarico… sembrerà assurdo ma capisco anche questo”.

Rispondendo però ai vari follower basiti per le sue parole, poi era sbottata: “Il vaccino, ma vaffan*ulo non funziona, è deludente. Io credo sia molto deludente. Se è destino me lo prenderò, cerco di essere attenta. Hanno venduto il vaccino come ‘se ti vaccini puoi fare tutto', in tanti hanno pensato così”.

Ora torna in parte sui suoi passi, ma non chiedendo scusa. “Mi trovo a scrivere queste poche righe perché sono profondamente dispiaciuta se molti di voi si sono sentiti offesi dalle mie parole. Non era mia intenzione generalizzare sulle vaccinazioni, tema su cui peraltro non ho nessuna competenza specifica. Il mio sfogo, forse per molti fuori luogo, riguarda solo il mio sentire il peso di questa situazione”, scrive la Del Bufalo.

L’ex volto di Amici poi conclude: “Ci tengo a specificare che nel mio piccolo mi sono sempre attenuta alle regole, facendo almeno 3 tamponi a settimana tra rapidi e molecolari per poter lavorare nel pieno rispetto di tutte le regole di sicurezza e per non mettere in pericolo colleghi, amici, parenti e me stessa. Farò sempre quanto in mio potere per essere una persona responsabile. Colgo l’occasione per augurare a tutti voi un anno migliore”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/1/2022.