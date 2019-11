Diana Del Bufalo: 'Periodo non facile. La psicoterapia è magica'

Diana Del Bufalo attraversa un periodo non facile. Lo confessa in un post in cui ammette di essere in cura da uno psicoterapeuta. “La psicoterapia è magica”, sottolinea. L’attrice, conduttrice tv e cantante 29enne svela la sua fragilità. E tutti si domandano cosa stia accadendo nella sua vita:. Che succede? E’ finita la relazione con Paolo Ruffini? I due non si vedono insieme da un po’, ma il comico ha messo ‘like’ al post in questione condiviso…

“Non sto passando un periodo facile. Sto diventando grande, più saggia, più consapevole e sveglia. Mi accorgo di quanto la vita sia scivolosa e di quanto io sia impreparata ad accoglierla. Se state passando un periodo di cambiamento, di confusione, di tristezza o di rancore, andate da qualcuno... La psicoterapia è magica, non è per i matti. E’ un percorso di allineamento con se stessi stupendo”, scrive Diana Del Bufalo.

“Io sono come voi... fragile... non vi aspettate troppo da voi stessi ma esigete la felicità più spietata! Perdonate il prossimo, lasciate andare, non vi fa bene tenervi il risentimento e non serve a niente. Si va avanti, più forti di prima”, aggiunge ancora l’artista.

Poi nelle IG Stories si fa vedere insieme alle sue amiche. Si consola così, in compagnia delle persone che la fanno stare meglio. Indossa la sua maschera migliore ed esce con loro.

“Non sono malata. Sono rotta”, fa sapere. La psicoterapia le sta dando una mano, la sta aiutando a vedere la strada giusta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/11/2019.