Diego Armando Maradona Jr. parla della morte del padre: 'Sto male, ho problemi a dormire'

Diego Armando Maradona Jr. parla della morte del padre. Al quotidiano spagnolo Marca rilascia le prime dichiarazioni sulla scomparsa del genitore, da cui era finalmente stato riconosciuto nel 2016, Il rapporto negli ultimi 4 anni si era trasformato ed era diventato bellissimo. “Sto male, ho problemi a dormire”, confessa il 34enne nato dalla relazione del giocatore con Cristiana Sinagra. Il campione argentino è deceduto improvvisamente lo scorso 25 novembre, Diego Jr. era ricoverato in ospedale Napoli per Covid quando è arrivata la tragica notizia e non ha potuto fare nulla per poterlo salutare. E’ stato devastante.

“Sto male, ho problemi a dormire. Ho dimenticato cosa significa fare una pausa. Chiudo gli occhi e la mia testa non si disconnette. Non poter raggiungerlo in Argentina è stato l'aspetto più doloroso”, confessa al giornale il figlio di Maradona. Poi aggiunge: “Non ho mai pensato al peggio. Sapevamo tutti come stava, ma abbiamo sempre cercato di sollevarlo. Avevo paura, ma per paura naturale della morte, che è qualcosa di brutto”.

Non si aspettava di perderlo per sempre. Diego Jr. è stato catapultato in un incubo quel terribile giorno: “Purtroppo è stato ricoverato in ospedale. Cominciarono ad arrivare messaggi e subito iniziai a chiamare a Buenos Aires. Ho chiamato e chiamato finché mi hanno detto cosa è successo. E' stato un forte dolore personale, ora cerco di isolarmi e a volte provo a guardare un po' di televisione”.

Non affronta ancora il tema spinoso sull’eredità dell’ex calciatore, che si è spento a 60 anni. “Voglio avere la libertà di scegliere come piangere mio padre. E credo che silenzio e poche parole siano il miglior rimedio ora”, sottolinea Diego Jr..

Poi racconta con tanta nostalgia: “Quando discutevamo di calcio aveva quasi sempre ragione. Mi è piaciuto molto perché prima non avevo queste occasioni. Ho visto tante partite con lui, con il Napoli, con la Nazionale...Era coinvolto su chi doveva giocare, chi non doveva...Ma non gli ho mai risposto. Abbiamo sempre avuto una relazione molto aperta e sana. Non ho mai litigato con mio padre”. E addolorato dice ancora: “E’ qualcosa che non so se accetterò mai. Perderlo così giovane… La vita è così”. Diego Armando Maradona Jr. appena il Coronavirus sarà definitivamente alle spalle volerà in Argentina per poter dare il suo ultimo saluto all’amato papà.

