Diego Armando Maradona Junior e moglie Nunzia Pennino stanno per diventare di nuovo genitori. Dopo il piccolo Diego Matias, nato nel 2018, il fiocco stavolta sarà rosa. Il figlio 32enne del Pibe De Oro, futuro papà bis, intervistato dal settimanale Chi nel numero in edicola, rivela anche il nome scelto per figlia: si chiamerà India Nicole.

"Mia moglie a ottobre diventerà mamma per la seconda volta. La chiameremo India Nicole. Nascerà il 30 ottobre, giorno in cui è nato mio papà", dichiara Diego Armando Maradona Junior al giornale diretto da Alfonso Signorini. Il futuro papà bis racconta anche quale è stata la reazione del padre alla notizia che sarebbe diventato di nuovo nonno: "Quando gli ho detto che allargavamo la famiglia e diventava nuovamente nonno, era felicissimo. Più la famiglia si allarga, più è contento. La prima cosa che mi ha detto: 'Complimenti figlio mio'. In Italia la parola 'figlio' sembra quasi dimenticata. Lui se la ricorda e c’è sempre dolcezza nelle sue parole: vengono dal cuore, sono piene d’amore".

Maradona Junior nell'intervista parla anche del suo futuro: vuole fare l'allenatore di calcio e per inseguire il suo sogno è disposto anche se a malincuore a lasciare Napoli: "Il lavoro prima di tutto: e il 'prima di tutto' - afferma - mi porterà lontano dai miei affetti". Diego è in un certo senso legato pure al mondo dello spettacolo. La moglie avrebbe dovuto partecipare all'ultima edizione del "Grande Fratello Vip" ma poi è rimasta incinta. Alla domanda su una sua possibile partecipazione al reality risponde: "Mai dire mai". Ma il suo sogno è un altro: "Mi piacerebbe - rivela - una partecipazione, anche piccolina, sul set della mia serie tv preferita: 'Gomorra'. Sarebbe il massimo".







Scritto da: Francesca Romana Domenici il 31/7/2019.