Diletta Leotta, Can Yaman la bacia a sorpresa mentre fa un video sul social: le immagini

Diletta Leotta sorride imbarazzata. Mentre fa un video sul social, Can Yaman compare all’improvviso e la bacia a sorpresa: la conduttrice 29enne rimane stupita dal gesto amorevole dell’attore turco, innamoratissimo della bionda. Il breve filmato in pochissimo tempo fa il giro del mondo e i fan della coppia rimangono senza fiato.

Nessuna rottura, nessun addio. Diletta e Can proseguono la loro appassionante storia d’amore. La bella siciliana è al trucco, pronta a posare per uno shooting. Sta riprendendo tutto con il suo smartphone. All’improvviso davanti al telecamera del telefonino compare Yaman e le dà un bacio: lei rimane di stucco. Non se lo aspettava.

Diletta Leotta indossa solo un asciugamano, deve ancora vestirsi per il servizio fotografico. Ha portato con lei il fidanzato, non riesce proprio a separarsi a lungo da lui…

E’ sempre con Can Yaman che è stata sorpresa a Roma mano nella mano dai paparazzi durante una passeggiata in centro: poi per i due un rilassante pomeriggio nella Spa dell’hotel dove alloggia l’affascinante artista che interpreterà Sandokan in una nuova serie tv. I due si godono la loro relazione, che non accenna a finire. I progetti di vita proseguono: sembra che vogliano davvero le nozze. Il 31enne a quanto pare è proprio ‘cotto’.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/5/2021.