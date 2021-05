Diletta Leotta e Can Yaman innamoratissimi a Capri: foto

L’amore va davvero a gonfie vele per Diletta Leotta e Can Yaman. I due hanno deciso di concedersi una vacanza da sogno a Capri. Sul social hanno condiviso una serie di foto in cui appaiono appassionati e felici in costume sotto il sole del Mediterraneo, a bordo di uno yacht con vista Faraglioni. Nelle immagini, condivise da entrambi su Instagram, la coppia appare a prua dell’imbarcazione mentre si scambia affettuosità di vario genere.

L’attore turco vicino agli scatti ha scritto: “Persino il cielo trattiene il fiato quando vede i Faraglioni di Capri”. Diletta ha aggiunto: “Profumo di mare”.

La 29enne e il 31enne sono una coppia da pochi mesi. Hanno iniziato a frequentarsi alla fine dello scorso e sono usciti allo scoperto solamente nel 2021. Recentemente lei ha deciso di intervenire pubblicamente sulla sua vita privata dopo che su alcuni magazine sono state pubblicate delle foto in compagnia di altri uomini.

Parlando del suo rapporto con Can, che qualcuno ha insinuato essere solamente una trovata per far ottenere ad entrambi maggiore visibilità, la bionda siciliana ha affermato: “Perché se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata? E perché se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero si parla di crisi fra noi?”.

Sui tanti gossip che la vedono protagonista Diletta ha poi dichiarato: “Leggendo le falsità acchiappa-click sui giornali che mi vengono riservate quotidianamente, chiunque può pensare che io sia una mangiauomini, una donna incapace di amare. Ed è inaccettabile”.

