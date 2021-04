Diletta Leotta, amore alle stelle con Can Yaman: l'attore passa la Pasqua con la conduttrice

Diletta Leotta e Can Yaman hanno trascorso la loro prima Pasqua da fidanzati. L’amore tra i due è alle stelle: l’attore non è tornato dalla sua famiglia in Turchia, ma ha passato le festività insieme alla conduttrice.

La sensuale 29enne e turco 31enne hanno festeggiato insieme innamoratissimi e hanno aperto un enorme uovo di cioccolata ‘vicini, vicini’. Foto condivisa con i fan sul social per la coppia, lo scatto ha ricevuto pure un inaspettato ‘like’ dall’ex della bionda siciliana, Daniele Scardina, che ha dato così la sua ‘benedizione’ ai due.

La storia d’amore tra Diletta e Can, nonostante gli scettici rimangano tali, prosegue. I due non hanno voluto trascorrere la Pasqua distanti. Tra caldi sorrisi e intimità, hanno aperto un uovo di cioccolato personalizzato con su scritto: “Buona Pasqua Diletta e Can”. La presentatrice sportiva ha poi postato un romantico scatto di coppia e commentato: “Appassionati di cioccolato”.

Diletta ha anche pubblicato nelle sue storie su Instagram un breve filmato in cui è sempre insieme a Yaman, divertita dalla situazione.

Diletta e Can si godono il loro tempo. Per molti sono vicini alle nozze. Yaman, però, a Vanity Fair recentemente ha detto: “E' un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa. Quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme. Quando sarà il matrimonio di cui tutti parlano? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l'istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 6/4/2021.