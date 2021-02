Diletta Leotta e Can Yaman, il primo 'quasi' bacio social: foto

Diletta Leotta e Can Yaman condividono con i fan sul social la prima foto in cui appaiono intimi e innamorati. I due si godono un tramonto spettacolare sul mare a La Spezia: persi entrambi nel loro sguardi, si scambiano un ‘quasi’ bacio.

Non lasciano trascorrere San Valentino senza vedersi. Diletta e Can passano la giornata insieme. L’attore turco 31enne è in Italia impegnato sul set di Sandokan - La serie. A sorpresa raggiunge la bionda conduttrice Dazn nella cittadina ligure. La bella e sensuale 29enne siciliana è lì per il weekend per via della partita La Spezia- Milan, persa dai rossoneri per 2-0.

La Leotta e Yaman escono definitivamente allo scoperto e sembrano rompere tutti gli indugi. Pubblicano su i loro profili lo stesso scatto che li immortala romantici e appassionati. La sera prima lui la guardava in tv mentre lei a bordo campo commentava il match di campionato. Poi, in piena notte, è partito a bordo del suo Ferrari per raggiungerla e trascorrere la festa degli innamorati al suo fianco.

L’amore sembra sbocciato e fa da preludio a una primavera caliente: Diletta Leotta, archiviata definitivamente la storia con Daniele Scardina, è riuscita a conquistare l’uomo che tutte vorrebbero: in questo momento è una delle donne più invidiate al mondo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/2/2021.