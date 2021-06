Diletta Leotta e Can Yaman, in Turchia la vacanza diventa bollente: i due mostrano il fisico da urlo in barca

Diletta Leotta e Can Yaman, dopo aver trascorso il tempo con i parenti dell’attore 31enne in Turchia, si godono una vacanza bollente in barca a largo, soli soletti, equipaggio permettendo. La crociera è favolosa e i due sul social condividono un po’ del loro privato. Mostrano il fisico da urlo in costume e fanno sognare.

I fan osservano il corpo sinuoso e sensuale della bionda conduttrice 29enne in bikini, quello muscoloso del protagonista di Daydreamer e di Mr Wrong, soap opera di successo, e impazziscono. I ‘like' piovono a migliaia.

Diletta e Can sono bellissimi insieme, condividono anche uno scatto a due: navigano nelle acque del Bosforo e sorseggiano drink al tramonto. La Leotta si tuffa in mare, nuota come una sirena, porta un due pezzi rosa che mette in mostra il decoltè esplosivo e un lato b perfetto. Un giro sulla moto d’acqua e sorrisi raggianti: la siciliana è al settimo cielo.

Yaman steso al sole fa vedere a tutti la sua ‘tartaruga’: ha addominali scolpiti, è un vero adone, desideratissimo. Lo scatto raggiunge numeri incredibili. Nei commenti le ammiratrici lo osannano, ma lui ha occhi solo per la sua bella fidanzata.

