In diretta radiofonica la conduttrice racconta a Daniele Battaglia il curioso episodio capitatole

La 34enne che a maggio partorirà il suo secondo bebè, un maschietto, è stata “fregata”

Diletta Leotta svela la cifra folle spesa in profumeria per un lucidalabbra. In diretta radiofonica la conduttrice racconta a Daniele Battaglia il curioso episodio capitatole. Lo fa durante il loro programma, 105 Take Away. “Pensavo: un lucidalabbra quanto potrà mai costare?”. E invece lo ha scoperto sono quando la carta di credito è stata ‘passata’ nel pos, lo scontrino le ha rivelato di aver sborsato ben 182,70 euro!

''Quanto potrà mai costare?'': Diletta Leotta svela la cifra folle spesa in profumeria per un lucidalabbra

In profumeria la siciliana, che il prossimo maggio partorirà il suo secondo bebè, un maschietto dopo Aria, 2 anni, entrambi nati dall’amore col marito Loris Karius, è stata, parole sue, “fregata”. “Guardate le mie labbra, questo è il prodotto. Vado in questo negozio dove vado sempre e mi suggeriscono questo prodotto incredibile e dico: ok lo metto. E penso: ‘Beh, un po' Angelina Jolie mi sento’. E’ una crema spa per la notte. Lo prendo pensando che è un lucidalabbra, che sarà mai, senza pensare…”, confida la 34enne, mostrando le labbra curate e morbide.

Battaglia ironizza sulla cifra pagata: “Ma sì, 30 euro? Ma proprio alla larga…”. La Leotta precisa che, essendo un habitué nel negozio, le commesse solitamente le fanno lo sconto sui prodotti acquistati, era perciò sicura che se la sarebbe cavata con poco. Invece così non è stato.

In diretta radiofonica la conduttrice racconta a Daniele Battaglia il curioso episodio capitatole: ha sborsato 182,70 euro!

“Ero di corsa, dovevo venire in radio, fare altri giri. Faccio il pagamento con il telefonino, non guardo con attenzione poi mi arriva il messaggino del telefono che mi avverte: ‘Hai pagato 182,70 euro’”, rivela lei. Il collega rimane a bocca aperta: “No! Neanche 2,70 euro ti hanno tolto? Deve durare sei anni”. Diletta si è rassegnata. Ironica conclude: “Però guardate che risultato pazzesco, che labbra morbide”.