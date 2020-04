Diletta Leotta festeggia i 28 anni del fidanzato Daniele Scardina in quarantena: foto insieme con la torta

Diletta Leotta e Daniele Scardina sono fidanzati da quasi un anno. Non amano parlare della loro relazione, né tantomeno mostrarsi insieme in pubblico. Ma stavolta hanno fatto un’eccezione. La conduttrice ha infatti pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae abbracciata alla sua dolce metà. Il motivo? Ha festeggiato il suo 28esimo compleanno in quarantena. Condividendo lo scatto, che la ritrae accanto a lui nell’appartamento in cui vive a Milano, in zona Porta Garibaldi, davanti alla torta, la bionda di origini siciliane ha scritto: “Happy Birthday”.

Lo scatto è stato condiviso anche da Daniele, pugile famoso anche con il soprannome di King Toretto. I primi rumour sul loro rapporto erano iniziati a circolare a metà del 2019. Lui ha confermato la relazione in un’intervista rilasciata qualche tempo fa al settimanale ‘Chi’, aggiungendo anche di non essere geloso del fatto che Diletta, 28enne anche lei, appaia spesso in abiti succinti. “Non diciamo niente per scelta, io dico solo che ho conosciuto una persona stupenda, il tempo dirà il resto... Geloso delle sue foto di Instagram? Non mi permetto di giudicare il suo lavoro, sono cose sue”, ha spiegato.

Daniele, originario della periferia milanese, parlando di sé stesso ha poi aggiunto: “Può stupire, ma le persone le devi conoscere dentro, non le puoi giudicare dalla copertina. Io so di piacere oltre la copertina, certo ho un aspetto grezzo e cattivo, ma poi devi guardare quello che faccio, sono un ragazzo educato che sa farsi volere bene e sono uno sportivo che lancia messaggi positivi”.

Scritto da: la Redazione il 3/4/2020.