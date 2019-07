Diletta Leotta fidanzata con Daniele Scardina? Il pugile: ’E’ un’amica speciale, sono single’

Diletta Leotta non è fidanzata con Daniele Scardina, pugile famoso soprannominato King Toretto. I due sono stati pizzicati dai paparazzi in atteggiamenti molto intimi. Lo sportivo al Corriere dello Sport dice: “E’ un’amica speciale”.

La domanda durante l’intervista in cui parla di puglilato, dei suoi impegni prossimi sul ring e degli obiettivi che vuole raggiungere, arriva implacabile. Nei giorni scorsi si è molto parlato del flirt di Diletta Leotta con Daniele Scardina e della vacanza trascorsa ‘vicini, vicini’ a Ibiza. Il 27enne, coetaneo della giornalista e conduttrice tutte curve, all’inizio, quando gli si chiede della bionda, si chiude a riccio e dice: “Scrivi no comment. Non rispondo a nessuno”. Poi si lascia andare e spiega: “Io sono single, mi sono lasciato a gennaio. Che male c’è? Diletta è venuta a presentare un mio incontro e l'ho conosciuta tramite amici. E poi... Si vede nelle foto. Sì, è un' amica speciale”.

E’ ‘un’amica speciale’, così sottolinea Daniele Scardina parlando di Diletta Leotta, anche lei single dopo la rottura con Matteo Mammì. Non aggiunge nulla di più. Vuole che si parli di lui per le imprese a suon di pugni, non per la sua vita privata, che però ora è sotto la luce dei riflettori.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 19/7/2019.