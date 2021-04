Diletta Leotta dopo le critiche ricevute per lo sfogo si fa accompagnare a casa: muso lungo e...

Diletta Leotta dopo le critiche ricevute per il suo sfogo sul social si fa accompagnare a casa da un amico. Muso lungo ed espressione cupa, la conduttrice 29enne, è nera e ha poca voglia di scherzare con i paparazzi che non la perdono più di vista un istante.

E’ insieme al collega Daniele Battaglia, con cui ogni giorno conduce una trasmissione su Radio 105. Cappuccio rosso della felpa che indossa tirato sulla testa, mascherina e lungo cappotto nero, Diletta Leotta ha il volto rabbuiato.

Le voci di addio con Can Yaman l’hanno travolta, come pure il gossip sul presunto flirt con il figlio del proprietario della Roma, Ryan Friedkin. Le foto in cui la bionda e l’americano si scambiano un bacio hanno fatto il giro del web, ma sono di dicembre scorso: la siciliana non era ancora legata all’attore turco 31enne.

Diletta non ci sta. Si è scagliata contro stampa e fotografi. “Spiegatemi perché, poi, una donna non può avere amici, ma sempre e solo amanti. Perché se incontro due volte un ragazzo simpatico per un aperitivo si parla subito di nuovo amore?”, ha scritto. “Perché se faccio uno spot con un calciatore si insinua per mesi che siamo una coppia segreta?”, ha aggiunto, riferendosi a chi la voleva legata a Ibrahimovic.

E ha smentito la rottura con Yaman: “Perché se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata? E perché se, nel rispetto del lockdown, rinuncio a un meraviglioso viaggio all’estero si parla di crisi fra noi?”. Attaccata, perché la fama inevitabilmente porta anche i gossip, non è contenta di quel che accade ultimamente intorno a lei…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 30/4/2021.