Diletta Leotta festeggia 30 anni con una super festa: foto

E’ stata una serata spensierata e piena di divertimento quella organizzata da Diletta Leotta per festeggiare i suoi 30 anni. La conduttrice ha spento le candeline nella sua Sicilia, più precisamente con un party nella bellissima villa dei genitori a Catania. La bionda, che da anni vive a Milano, ma che d’estate torna sempre per le vacanze sull’isola dov’è nata, ha condiviso su Instagram alcuni scatti realizzati proprio durante l’evento.

In alcune immagini Diletta appare davanti alla grande torta su cui ha spento le candeline. Vicino alle foto ha scritto: “E sono solo 30”. Le celebrazioni sono iniziate nella serata di Ferragosto, ma sono continuate fino alle ore piccole visto che la Leotta è venuta al mondo proprio il 16 agosto (del 1991).

In molti non hanno però potuto fare a meno di notare un’assenza. Nessuna traccia alla serata di Can Yaman, l’attore turco a cui Diletta è stata legata per molti mesi. I due, a quanto pare, hanno definitivamente chiuso il loro rapporto sentimentale. Nessuna ufficializzazione della fine dell’amore è però arrivata, né da parte di lei né da parte di lui. Forse a questo punto non ce n’è nemmeno bisogno.

Scritto da: la Redazione il 16/8/2021.