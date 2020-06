Diletta Leotta in video dopo il furto: 'E' stato orribile. Stavano per portare via anche le scarpe e...'

Diletta Leotta dopo il furto subito riappare subito in video. La popolare conduttrice sportiva si prende il Tapiro d’Oro, il quinto, da “Striscia la notizia” perché molto ‘attapirata’. Raggiunta da Valerio Staffelli, la bionda racconta le sue sensazioni dopo che i ladri sono entrati nel suo appartamento a Corso Como a Milano e hanno portato via la cassaforte, ma anche molto altro, per un valore complessivo, tra orologi, oggetti, anelli e contanti, tra i 150mila e i 200mila euro. “E’ stato orribile”, sottolinea la bella 28enne.

“E’ stata una cosa orribile, non lo auguro nemmeno al mio peggior nemico. Ma per fortuna mi hanno lasciato i Tapiri”. racconta Diletta Leotta. Staffelli scherza, lei sorride, anche se ha il volto un po’ tirato.

"Hanno lasciato solo i Tapiri che erano esposti, me li hanno lasciati tutti”, sottolinea ancora. Prende il Tapiro tra le mani e aggiunge: “Meno male che c’è Valerio Staffelli che mi fa ridere”. “Si stavano portando via tutto, le scarpe, anche i profumi… I gioielli di famiglia erano tutti nella cassaforte”, aggiunge.

“Se c’era Daniele non sarebbe accaduto”, dice Diletta, parlando del fidanzato Daniele Scardina. Ma smentisce le possibili nozze a luglio con lui. "Macché, ma quando mai? - replica - Ora sono troppo felice che ricomincia il campionato, che ho ripreso a lavorare, non vedevo l’ora”.

Poi saluta tutti. Sa già che sarà molto difficile rientrare in possesso delle cose rubate, preziosi che avevano soprattutto un grande valore affettivo.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/6/2020.