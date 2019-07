Al Giffoni Film Festival, in Campania, è arrivata anche Diletta Leotta. La showgirl ha partecipato alla kermesse dedicata ai più giovani e ha poi iniziato a registrate alcune puntate della sua trasmissione in onda su Radio 105.

Per lei si tratta di un’estate ufficialmente da single. Dopo l’addio a Matteo Mammì infatti si parla di un possibile flirt con il pugile Daniele Scardina, ma lei non ha mai confermato i rumour. In compenso si diverte ad essere al centro dell’attenzione e a farsi fotografare con un abito che strizza l’occhio proprio ai più piccoli, visto che la stampa è ispirata al celebre personaggio Disney Topolino.

Scritto da: la Redazione il 23/7/2019.