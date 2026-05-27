La conduttrice 34enne si gode ogni istante della nuova maternità in un luogo da sogno

Accanto a lei c’è Loris Karius, che ha concluso il campionato con lo Schalke 04

Diletta Leotta si gode il suo momento più dolce. A poche settimane dalla nascita del piccolo Leonardo, venuto al mondo lo scorso 8 maggio, la conduttrice siciliana appare più serena e luminosa che mai: è una mamma bis innamorata. Sul suo profilo social condivide un tenerissimo carosello di immagini che racconta la nuova quotidianità: coccole infinite al neonato, giochi con la primogenita Aria e attimi di assoluta tranquillità immersa nella natura nella mega villa sul Lago di Garda dove si è trasferita.

Diletta Leotta mamma bis innamorata nella mega villa sul Lago di Garda con marito, figli e…

Le foto parlano da sole. Diletta sorride rilassata mentre stringe tra le braccia il suo secondo figlio, nata dall’amore con il marito Loris Karius, 32 anni. Accanto a lei c’è sempre Aria, che il prossimo 16 agosto compirà tre anni proprio nel giorno del 35esimo compleanno della mamma. Tra le due si percepisce già una complicità speciale: la bimba appare curiosa, premurosa e dolcissima con il fratellino appena arrivato.

La conduttrice 34enne si gode ogni istante della nuova maternità in un luogo da sogno

Per ritrovare equilibrio dopo il parto e vivere queste settimane lontano dal caos, la Leotta avrebbe scelto un rifugio da sogno sul Lago di Garda. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, la famiglia si sarebbe trasferita temporaneamente a Salò, in una villa extralusso da 550 metri quadrati circondata da oltre 7000 mq di giardino. Una proprietà mozzafiato con piscina, sette camere vista lago e un valore stimato intorno ai 5 milioni e mezzo di euro.

E' tenerissima con Leonardo nato l'8 maggio scorso

Con Diletta ci sarebbero anche il marito Loris, reduce dalla promozione in Bundesliga con lo Schalke 04, i genitori della conduttrice, Rori e Ofelia Castorina, i nipoti e naturalmente i suoi due bambini.

Accanto a lei c’è Loris Karius, che ha concluso il campionato con lo Schalke 04

Questo è vero buen retiro di famiglia destinato a durare per tutta l’estate e almeno fino alla conclusione del Mondiale, il 18 luglio. La conduttrice continuerà comunque a spostarsi tra il Garda e Milano per gli impegni lavorativi con Dazn.

La presentatrice in cucina prepara cose salutari per la sua famiglia

Nelle immagini condivise online si respira un’atmosfera intima e autentica. Diletta sta gia recuperando una splendida forma. Dopo mesi intensi tra gravidanza, lavoro e viaggi, la conduttrice sembra aver trovato il suo equilibrio perfetto fatto di famiglia, amore e piccoli momenti quotidiani da custodire.