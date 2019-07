Diletta Leotta è tornata single. La 27enne per la prima volta parla della rottura con Matteo Mammì a cui è stata legata per quattro anni e mezzo. Con l’ex top manager di Sky è finita, è stata però una scelta di entrambi, la bionda lo svela a Gente.

“Staccarci è stata una scelta di entrambi - confessa Diletta Leotta quando parla della rottura con Matteo Mammì - Ma non si sa mai che cosa può succedere…”. La siciliana non chiude la porta definitivamente e aggiunge: “Non amo parlare pubblicamente della mia vita personale. Ma mi torna in mente una canzone di Venditti: certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…”.

Diletta Leotta precisa, a proposito della rottura con Matteo Mammì, che è stata una scelta di entrambi. Poi, sul gossip che l’avrebbe voluta ‘in flirt’ con Francesco Monte, chiarisce: “Siamo in amicizia!”. Desideratissima, soprattutto ora che è single, la conduttrice sportiva poi, sull’uomo ideale fa sapere: “L’uomo dei sogni? Per me ha gli occhi verdi di papà Rori. E poi la simpatia, il carattere, la pazienza, l’intelligenza che lo rendono speciale. E se fosse un po’ più alto di lui, sarebbe proprio perfetto”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/7/2019.