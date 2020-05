Pian piano Milano torna alla vita. Anche i paparazzi hanno ricominciato a battere il centro della città alla ricerca di qualche ‘preda’, ovvero di qualche vip da immortalare. Tra le prime ad essere finita nuovamente nell’obiettivo dei reporter c’è Diletta Leotta, fotografata mentre va a lavoro in quella che ormai è a tutti gli effetti la nuova normalità delle nostre vite. Ovvero sempre con mascherina sul viso e facendo attenzione al distanziamento sociale. La giornalista è stata avvistata all’ingresso degli studi di Radio105. Jeans, chiodo, maglia rossa e stivali.

Diletta, 28 anni, ha trascorso tutta la quarantena nel suo appartamento in zona Porta Nuova insieme al fidanzato Daniele Scardina, detto ‘King Toretto’, pugile piuttosto noto. Durante il lockdown ha anche festeggiato il compleanno del suo compagno (Daniele ha compiuto 28 anni). La coppia ormai non si nasconde più, anche se è restia a parlare apertamente del proprio amore.

Lui qualche tempo fa ha spiegato: “Non diciamo niente per scelta, io dico solo che ho conosciuto una persona stupenda, il tempo dirà il resto...”. Parlando del fatto che Diletta posta molte foto sul social in cui appare in abiti succinti, ha poi aggiunto: “Geloso delle sue foto di Instagram? Non mi permetto di giudicare il suo lavoro, sono cose sue”.

Scritto da: la Redazione il 14/5/2020.