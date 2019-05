Diletta Leotta, 27 anni, ha preso lezioni di tennis da un insegnante davvero speciale: Paolo Maldini, 50. La conduttrice sul social ha postato uno scatto che la ritrae sul campo insieme all'ex calciatore.

Diletta Leotta per giocare a tennis con Paolo Maldini ha scelto di indossare un completino bianco con bordature rosse che le stava d'incanto. Outfit sportivo pure per l'ex campione del Milan che, invece, ha indossato una t-shirt grigia su pantaloncini bianchi e scarpe da ginnastica arancio fluo. Paolo nello scatto appare in splendida forma. I capelli ormai sono brizzolati ma le sue 50 primavere se le porta davvero bene. Diletta ha anche accompagnato la foto condivisa su Instagram con una didascalia: "Grazie Paolo Maldini per la bella chiacchierata e la lezione di tennis", ha scritto.

La Leotta non ha semplicemente preso lezioni di tennis da Maldini ma lo ha anche intervistato per la sua trasmissione "Linea Diletta" in onda su DAZN. Inarrestabile, il volto del piccolo schermo continua ad occuparsi di calcio e sport ma lo fa in un modo originale. Paolo ha così dovuto rispondere alle sue domande colpendo la pallina con la racchetta.