Diletta Leotta cattura il sex symbol del momento. La conduttrice sportiva è stata paparazzata con Can Yaman a Roma: è nata una nuova coppia? Secondo Chi, che ai due regala la cover del giornale, assolutamente sì: stando a quel che racconta il settimanale, che pubblica anche le foto dell’incontro segreto, la bionda 29enne e il bell’attore turco 31enne avrebbero trascorso cinque giorni di fuoco nello stesso hotel della Capitale…

Sarebbero stati giorni di passione quelli appena passati per la Leotta e l’adone più amato della tv e dei social. Per il rotocalco diretto da Alfonso Signorini Diletta e Can sarebbero addirittura innamorati. La presentatrice Dazn, dopo aver messo nell’armadio dei ricordi la relazione con il campione di pugilato Daniele Scardina, avrebbe raggiunto Yaman a Roma. L’attore è tornato in Italia perché impegnato a girare il nuovo spot De Cecco, diretto da Ferzan Ozpetek.

Nella Città Eterna Yaman non ha pensato solo al set, a quanto pare. Oltre a firmare il contratto per la nuova serie su Sandokan, firmata Lux Vide che lo vedrà protagonista con Luca Argentero, si sarebbe intrattenuto a lungo con Diletta Leotta. “Si sono scambiati baci ed effusioni e i giorni appena trascorsi hanno visto nascere un nuovo, travolgente amore”, scrive sul suo account social Chi annunciando lo scoop.

I due si sarebbero salutati solo domenica mattina: lui ha preso l’aereo per tornare in Turchia e lei è andata allo stadio Olimpico per il match Roma Inter. Ma non sarebbe certo finita qui…

