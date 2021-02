Diletta Leotta si fa abbracciare da Can Yaman: sono insieme o no? Foto

Diletta Leotta in foto si fa abbracciare da Can Yaman, per tutti il suo nuovo fidanzato. Arriva un altro scatto in coppia dopo quello condiviso con i fan dall’attore turco 31enne, lo pubblica la bionda conduttrice sportiva 29enne. Romanticamente, come se il suo fosse l’inizio di una vera favola, scrive: “C’era una volta…”.

Diletta torna attiva sul social dopo alcuni giorni di silenzio perché impegnata con le registrazione di Celebrity Hunted - Caccia all'uomo, dove partecipa da concorrente, e subito si mette in mostra sul suo profilo Instagram con l’uomo più desiderato del momento, che ora, stando ai gossip e alle paparazzate, come pure alle foto condivise, sarebbe il suo nuovo amore. In molti le chiedono se realmente sia fidanzata con Can, persino Fabio Fognini, famoso tennista, lo domanda. La siciliana rimane in silenzio, tra i follower, però, sono molti i dubbiosi sulla coppia.

VIDEO

Yaman, nel pubblicare l’immagine che lo immortalava con la Leotta in un poligono di tiro, si era ben guardato dal permettere i commenti: voleva evitare le polemiche. La presentatrice, invece, dà il permesso ai fan di scrivere e così i maligni fanno notare: “Fidanzati? Se non lo dicono non lo sappiamo, alla fine hanno anche lo stesso manager, vedremo…”. Qualcuno crede anche che rimarranno insieme “il tempo di scambiarsi i follower”. Nulla di più.

Forse è tutta invidia. Sta di fatto che Can e Diletta fino a ora hanno postato immagini sì a due, ma piuttosto freddine. Certo, stavolta lui l’abbraccia ‘tiepidamente’. Tutti, però, per essere certi che siano davvero ‘in love’ desidererebbero qualcosa di più caliente, come, ad esempio, un bacio appassionato. L’attore, in questi giorni impegnato sul set di Sandokan - La serie, potrebbe essere più infuocato con la sua Perla di Labuan…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/2/2021.