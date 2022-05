Domenico Procacci sulla moglie Kasia Smutniak: 'Mi ha salvato dal disordine esistenziale’

Domenico Procacci ha rilasciato una rara intervista in cui ha parlato anche della moglie Kasia Smutniak, una delle attrici più apprezzate del panorama cinematografico italiano. La coppia è sposata dal 2019 e ha un figlio, Leone (la 42enne di origini polacche ha anche una bambina, Sophie Taricone, avuta con Pietro Taricone). Il produttore 62enne ha sottolineato che la loro è una coppia “molto riservata”. “Posso dire che Kasia e? arrivata nella mia vita poco prima che il mio disordine esistenziale diventasse patetico. Le sono grato per questo”, ha però aggiunto nella chiacchierata con ‘Il Corriere della Sera’.

Quando gli è stato chiesto di commentare una dichiarazione di Kasia, che disse di provare “soggezione” quando il marito è sul set insieme a lei, Procacci ha risposto: “E? stato all’epoca di Made in Italy di Ligabue. Si scontravano due richieste opposte. Da un lato quella di Luciano, che gia? da Radiofreccia aveva messo la mia presenza durante le riprese come precondizione. Dall’altra quella di Kasia che preferiva non ci fossi. L’ho risolta allontanandomi un po’. Era una scena in campagna, mi ha visto dietro un cespuglio con le cuffie davanti al monitor. Ho fatto figure migliori, diciamo”.

Domenico, originario di Bari, ha parlato poi del suo stile genitoriale: “Ho letto che Guido Brera (marito di Caterina Balivo, ndr) vieta i videogiochi ai figli, sono ammiratissimo, non sono capace. Non penso di essere un buon educatore. Kasia ha piu? capacita? di me. L’unico momento in cui esprimo il polso del genitore e? costringendo Leone a giocare a tennis, gli ho detto che fino a 12 anni gli tocca. Ne ha 7”.

Scritto da: la Redazione il 18/5/2022.