Donatella Rettore dopo l’intervento d’urgenza per il tumore rivela: 'Il cancro si stava diramando'

Donatella Rettore dopo l’intervento d’urgenza per il tumore in collegamento telefonico con Storie Italiane su Rai Uno rivela che si è dovuto agire immediatamente. “Il cancro si stava diramando”, spiega.

La cantante 66enne nei giorni scorsi con un post su Twitter aveva svelato si doversi sottoporre all’intervento per sconfiggere il tumore immediatamente. “Bene, ve lo dico tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più. Mi hanno operato allo Iov, Istituto Oncologico Veneto, ieri hanno avuto il risultato dell’esame istologico e… non va bene. Mi debbono rioperare e in fretta”, aveva scritto. Aveva chiesto ai follower si prendersi cura del marito Claudio Rego e dei suoi amati cani.

Ieri Donatella Rettore, subito dopo l’intervento per rimuovere il tumore, è tornata sui social per ringraziare: “Ho sentito intorno a me tantissimo affetto e amore, non ci credevo, siete stati meravigliosi. E’ stato spiazzante! Ma adesso, più di prima, abbiamo bisogno d'amore, specialmente di darlo. Stiamo cambiando, eravamo al top per odio e cattiveria. Love & peace, Dada”.

Oggi, giovedì 19 marzo, a Storie Italiane racconta com’è andata. “Ho ancora un po’ di febbriciattola e la cosa che mi dà più fastidio sono i bendaggi. Ma è andato tutto bene, sono due mesi che stringo i denti”, sottolinea l’artista.

A Eleonora Daniele Donatella svela: “Le operazioni sono state due: il cancro che mi hanno trovato si stava diramando quindi hanno dovuto ripetere e quello è stato ancora più duro, sempre in questa atmosfera di COVID-19 che è una cosa che non si è mai vista”.

La Rettore ringrazia personalmente tutti quelli che le sono stati accanto: “E’ stato bellissimo l’abbraccio che ho avuto da tutti i colleghi, non pensavo, mi ha spiazzato. Anche persone con cui non ero proprio amica si sono rivelati davvero degli amici. Siete meravigliosi, grazie a tutti”. La cantante invita a fare attenzione in piena emergenza Coronavirus e a non abbandonare gli animali. E’ tornata a casa a Castelfranco Veneto, in provincia di Pavia. “Ho questa febbre e non va bene. Mi sono vicine tantissime persone, come Monica Leoffreddi e Simona Ventura. Sono certa di esserne uscita”, conclude.

