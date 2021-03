Donatella Rettore dopo il tumore: 'Cucino al massimo verdure al vapore’

Lo scorso anno Donatella Rettore ha avuto un tumore al seno. Durante i primi mesi della pandemia aveva raccontato le avversità affrontate per essere operata. Oggi però la grande paura è passata. L’intervento è riuscito e lei ha modificato la sua alimentazione per poter minimizzare i rischi di ricaduta. Al Corriere della Sera ha spiegato di essere diventata salutista: “Sì. Per convinzione e necessità. Sono abbastanza sgangherata. Un anno fa sono stata colpita da neoplasia maligna e ho subito due interventi. Poi sono talassemica, dovrei fare trasfusioni di sangue ogni 6 mesi, ma adesso non è facile”.

La diva della musica italiana cerca il contatto con la natura anche a tavola. “Sono vegetariana. Mi piace mangiare i cibi come li offre la natura. Cucino al massimo verdure al vapore. Amo le carote fresche e gli asparagi. La malattia ti cambia la vita e il modo di percepire le cose”, ha aggiunto.

Durante la chiacchierata con il quotidiano ha parlato poi del suo matrimonio con Claudio Rego, sposato nel 2005. Ecco cosa li lega: “Il rispetto e le passioni. Anche se lui ne ha più di me. Abbiamo passioni uguali o complementari: io per gli animali, la musica, il cinema e i viaggi. Pratico l’agility dog, uno sport cinofilo che consiste in un percorso a ostacoli, ispirato al percorso ippico. Il cane deve affrontarli nell’ordine previsto, possibilmente senza ricevere penalità. E nel minor tempo possibile. Il rapporto col cane si fa quasi mistico”.

Infine la Rettore ha voluto fare un appello ai giornalisti: “Non fidatevi di Wikipedia. Dice che sono nata l’8 luglio 1953. L’anno esatto è 1955. In pratica a luglio compio 66 anni. Non è carino caricarmi due anni in più”.

Scritto da: la Redazione il 16/3/2021.