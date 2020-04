Donatella Rettore è tornata a farsi sentire sul social dopo essersi sottoposta ad un intervento d’urgenza al seno. Alla cantante poche settimane fa era stato diagnosticato un nodulo. Dopo una biopsia era risultata la malignità della massa. Subito era dovuta tornare in sala operatoria per rimuoverla. Adesso ha spiegato di essere rientrata a casa, di stare meglio. In ospedale le hanno detto che non è in imminente pericolo di vita, anche se ovviamente dovrà continuare a monitorare la situazione per anni.

“Mi hanno detto che non morirò… almeno non subito. Quella battaglia l’abbiamo vinta. Grazie al dottor Mora e al suo team, che non smetterò mai di ringraziare. Non è stato facile, perché eravamo circondati da un’altra guerra! Grazie al dottor Avventi, sempre premuroso e rassicurante! Allo Iov (Istituto Oncologico Veneto, ndr) tutti, vi voglio bene e sempre riconoscente”, ha fatto sapere ai suoi follower Instagram.

Donatella, 66 anni, qualche giorno fa era intervenuta telefonicamente nel programma ‘Storie Italiane’, dove a Eleonora Daniele aveva spiegato cosa le è successo: “Le operazioni sono state due: il cancro che mi hanno trovato si stava diramando quindi hanno dovuto ripetere e quello è stato ancora più duro, sempre in questa atmosfera di COVID-19 che è una cosa che non si è mai vista”. Sui social ha ricevuto tantissimo affetto, sia da parte dei follower che da quella degli amici. Tra gli altri, le ha scritto anche Mara Venier. Nei commenti sotto al suo ultimo post la conduttrice, sua conterranea, ha scritto in dialetto veneto: “Te voio ben”.

Scritto da: la Redazione il 1/4/2020.