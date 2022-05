Donatella Versace sbalordita dai Ferragnez per il suo compleanno: la sorpresa

Donatella Versace rimane a bocca aperta per la sorpresa dei Ferragnez in occasione del suo compleanno. Lunedì pomeriggio, 2 maggio, poco prima di sfilare sul red carpet del MET a New York, Chiara Ferragni e il marito Fedez lasciano a bocca aperta la bionda, per i 67 anni della stilista organizzano un mini party dietro le quinte del famosissimo evento glamour, quello dove per la prima volta appaiono sotto i riflettori insieme, con indosso capi firmati dalla celebre Maison italiana.

La Versace, del tutto ignara, apre la porta e trova i collaboratori più stretti ad attenderla insieme alla fashion blogger 34enne e al rapper 32enne. Al centro della stanza campeggia una torta a più piani meravigliosa, arricchita con il logo della Medusa, quello che contraddistingue da sempre la casa di moda fondata da Gianni Versace, fratello di Donatella.

“Sorpresa!”, gridano tutti e applaudono. “Che meraviglia!”, esclama Donatella Versace, che immediatamente corre ad abbracciare i Ferragnez e posa con loro in foto. Si brinda rigorosamente con lo champagne, ma il tempo scorre veloce e così la festeggiata torna subito al lavoro e cura gli ultimi particolari del look di Fedez e Chiara. Poi li ‘approva’ e parte un altro applauso.

E’ un compleanno ancora più fashion del solito quello celebrato nella Grande Mela. In serata arriva poi la festa vera e propria nell’esclusiva sala all’ultimo piano dello The Standard High Line, un lussuoso hotel boutique di 18 piani situato nel Meatpacking District di Manhattan.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 5/5/2022.