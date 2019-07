Donatella Versace, 64 anni, da sempre icona gay, è diventata la portavoce del movimento Stonewall. La stilista intensifica così il suo impegno nella lotta per i diritti degli LGBT. Oltre a dedicarsi alla moda e al design d'interni, le sue due grandi passioni, Donatella quando si tratta di portare alta la bandiera arcobaleno è sempre in prima linea.

A Donatella Versace è stato offero di diventare portabandiera del movimento Stonewall (in memoria dei moti repressivi contro i gay da parte della polizia newyorchese il 28 giugno del 1969). La sorella del compianto Gianni Versace, assassinato a Miami nel 1997, non si è certo tirata indietro. Donatella ha anche sfilato a New York indossando i colori arcobaleno durante il World Gay Pride dello scorso 30 giugno a 50 anni esatti dalla rivolta di Stonewall. Una marcia che ha visto scendere in piazza tre milioni di persone e star del calibro di Lady Gaga. La stilista ha sfoggiato un look scintillante con abito e stivali cuissard.



Per l'occasione Donatella ha anche creato una maglietta celebrativa con il logo della maison Versace, posto al centro della bandiera arcobaleno e tempestato di cristalli Swarovski.





Scritto da: Francesca Romana Domenici il 4/7/2019.