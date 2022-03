Donatella Versace e l’incontro con Britney Spears: 'E’ stato molto toccante, a casa sua abbiamo…’

Dopo anni Donatella Versace ha rivisto Britney Spears. Le due sono amiche e hanno collaborato più volte a progetti legati al brand di moda italiano. Ora che la cantante 40enne ha deciso di sposare il compagno Sam Asghari si è rivolta proprio alla sorella di Gianni Versace per la creazione di un abito da sposa da mille e una notte. Si sono viste a casa di Brit, negli Stati Uniti (l’incontro è stato documentato anche via social).

Ora Donatella, 66 anni, ha parlato della reunion, a cui ha preso parte anche Asghari, con ‘Extra News’. Ha detto: “Sì è vero sono stata a casa sua. Se sto disegnando il suo abito da sposa? Chi lo sa, forse. Ci siamo divertite insieme. In realtà erano tanti anni che non ci vedevamo. L’ultima volta che l’ho incontrata eravamo a Milano in Italia, era ospite ad un mio evento”.

“A casa sua abbiamo guardato le foto ed è stato molto toccante, devo proprio ammetterlo. Non so se sarò io la stilista del suo abito da sposa… Ah l’ha detto già lei?!”, ha aggiunto. “Io la amo, sono legata sia a lei che a Sam. Lui è un ragazzo splendido. Auguro loro tutto il meglio. Penso che Sam sia quello giusto per lei, è un ragazzo davvero per bene, una brava persona”, ha quindi concluso.

Scritto da: la Redazione il 29/3/2022.