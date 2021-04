Donatella Versace è famosa per i suoi capelli biondissimi. Tinti, ma biondissimi. La stilista ha rivelato di andare almeno una volta ogni quindici giorni a farsi sistemare il colore della chioma. Se per caso vede la ricrescita, succede infatti il finimondo. “Ah, no a quello non ci rinuncio mai: ogni due settimane devo sistemarlo. Se vedo la crescita scura divento pazza. Io sono una bionda, dentro e fuori”, ha fatto sapere in un’intervista rilasciata a ‘Il Corriere della Sera’.

Tra circa un mese compirà 66 anni, ma lo spirito è ancora quello di una ragazza. E anche il corpo Donatella lo mantiene in forma in molti modi. Da tempo però è autodidatta. “Non ho un personal trainer da tanti anni, alla fine ci litigavo: lo correggevo continuamente. Sono presuntuosa in questo, so quello che devo fare per il mio corpo”, ha fatto sapere al quotidiano. “Ho una piccola palestra, cambio: da pilates al resto. L’unica cosa che non riesco a fare: la meditazione, tutti mi dicono che fa bene, ma non ce la faccio. La mia mente non si ferma mai”, ha poi aggiunto.

Single, la Versace non è in cerca dell’amore: “E chi trovo di questi tempi? L’amicizia è più importante. L’amore troppo volte ti delude: e allora chi me lo fa fare?”. Tra le sue amiche ci sono bellissime del calibro di Gigi Hadid e Irina Shayk. “Comunicazioni sempre aperte con loro: telefonate e zoom. Ore e ore a chiacchierare. Siamo cinque-sei, non passa giorno senza sentirci: ci messaggiamo anche, ci mandiamo foto. Nessuno ha visto la bimba di Gigi, io sì: è bellissima. Come quella chiacchierona della bimba di Irina”.

“Le amicizie, vere, sono importanti. Poi puoi anche avere momenti in cui la vita ti allontana, ma sapere che puoi contare su di loro è fondamentale, e viceversa”, ha continuato. “Siamo amiche, con i nostri segreti… Adoro Irina è una donna vera e anche Gigi: sono ragazze cresciute bene, con dei valori”, ha infine concluso.

Scritto da: la Redazione il 1/4/2021.