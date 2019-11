Donatella Versace non ne sbaglia (quasi) mai una: anche stavolta il suo look è perfetto. E lo ha condiviso sul social. Ecco la stilista italiana mentre cammina per le vie di New York con un outfit total balck. Giaccone lucido (con bottoni dorati, unica eccezione), stivaloni altissimi, occhialoni scuri e borsa, nera anche questa. Guarda avanti mentre scende la pioggia sulla Grande Mela. Per fortuna c’è sempre un assistente pronta a ripararla dalle gocce, tenendole un ombrello aperto e seguendola passo passo. D’altronde lei è una vera diva del fashion.

La 64enne si trova negli Stati Uniti per lavorare alla nuova campagna pubblicitaria del suo brand. Accanto allo scatto ha scritto: “Sto andando sul set in una New York piovosa”. “Non vedo l’ora di mostrare a tutti la nuova campagna”, ha poi aggiunto. Donatella, che dopo la tragica morte del fratello Gianni a metà anni ’90 ha preso in mano le redini dell’azienda, è sempre attiva. Nonostante gli anni passino, la sua vena creativa rimane immutata. E, da donna intelligente qual è, sa anche come tenersi al passo.

Recentemente ha spiegato: “Non sono più una ragazzina, per questo voglio lavorare con i giovani, ma devono avere il coraggio di dirmi cosa non gli piace, voglio gente che mi aiuti a migliorare”.

Scritto da: la Redazione il 25/11/2019.