Donatella Versace è ormai la 'zia' dei figli di Fedez: foto

Donatella Versace ha da sempre un rapporto strettissimo con Fedez e Chiara Ferragni, che ha vestito in più occasioni mondane, al punto da essere considerata dai figli del rapper 32enne e della fashion blogger e imprenditrice 34enne quasi una ‘zia’. Federico Lucia, che è già andato a trovare la stilista insieme al primogenito Leone, 4 anni, stavolta le fa visita insieme a Baby Vittoria.

La bimba, che lo scorso 23 marzo ha compiuto appena un anno, è incontenibile a casa della 67enne. E’ la sua prima volta con Donatella che, proprio come una vera ‘zia’, gioca con lei e si diverte. “E’ di una dolcezza infinita. E’ stato divertentissimo conoscerla”, sottolinea la bionda sorella del compianto Gianni.

Per l’occasione Fedez indossa una t-shirt coloratissima firmata dalla famosa Maison. Ma non è tutto. Anche la piccola Vittoria, orai una vera star sui social, sfoggia il primo total look Versace: indossa una maglietta lilla con il logo della Medusa e un paio di shorts neri con la Greca sull'elastico, il simbolo inconfondibile della casa di moda.

Vittoria sorride, anche se pare non gradire molto i bracciali di Donatella: anche lei ha un futuro nel fashion e ha già le idee chiare a quanto pare.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 20/5/2022.