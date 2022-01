Dopo l'addio ufficiale a Spinalbese, Belen rivede Stefano De Martino? Il fantagossip impazza

Belen dice al figlio di essere single, ma potrebbe non rimanerlo a lungo. Dopo l’addio con Antonino Spinalbese, padre della sua secondogenita Luna Marì, nata il 12 luglio scorso, la showgirl 37enne rivede Stefano De Martino? Il fantagossip impazza, soprattutto dopo che il conduttore 32enne ha accompagnato quella che ufficialmente è la sua ex moglie in aeroporto e poi è tornato a prenderla al ritorno dalla vacanza in Argentina, subito dopo Capodanno.

E’ un semplice e classico tormentone? Sembrerebbe assurdo, inverosimile, ma quando i protagonisti sono Belen e Stefano mai dire mai. Intanto i rumor su un possibile ed ennesimo ritorno di fiamma imperversano vorticosamente nell’aria.

A mettere benzina sul fuoco ci pensa un paparazzo, Andrea Franco Alaimo, che a Mattino 5 sgancia il mega scoop: “La nostra Belen Rodriguez ha ricominciato a frequentarsi con il suo ex marito Stefano De Martino. Ormai da tre settimane. E non per il figlio. Quindi Belen sta tornando col suo ex marito”. Alcune foto scattate lo proverebbero.

Usare il condizionale in questi casi è d’obbligo. De Martino, ormai assai parco sui social, si lascia vedere solamente mentre si allena o con Santiago, avuto da Belen 8 anni fa. Promuove il ‘suo’ Bar Stella, in onda su Rai Due, e cerca di rimanere distante il più possibile dai gossip.

Anche la Rodriguez non dice più nulla del suo privato. Solo ieri, grazie ad alcune storie in cui si vedeva mentre era con Santiago in cucina, ha confermato indirettamente che con Antonino è finita. Lei e l’ex ballerino di Amici potrebbero frequentarsi solo per amicizia e stima, solo perché entrambi genitori di un bambino magnifico, ma potrebbe essersi pure riaccesa la fiamma. Inverosimile ma non impossibile, perché, come cantava Venditti, “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. E stavolta non sarebbe già la seconda volta.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 18/1/2022.