Dopo le critiche, Alessia Marcuzzi costretta a difendere Temptation Island: le sue parole

Dopo le critiche Alessia Marcuzzi è costretta a difendere Temptation Island e i suoi protagonisti. Le parole della bionda arrivano dopo che Serena Spena e Davide Varriale vanno via insieme. E’ stata la coppia più discussa dell’edizione del reality in corso: le frasi estremamente maschiliste del ragazzo hanno creato un polverone. La conduttrice prende posizione e lancia un messaggio importante.

Davide più volte si è lasciato andare. I suoi discorsi e una gelosia quasi patologica hanno fatto infuriare gli spettatori a casa e scatenato un vero terremoto in Rete. "Le controllo la mente", "Non la ritengo all'altezza di parlare", "L'ho lasciata libera ma non ha gestito bene la sua libertà", "L'ho fatta cancellare dai social, niente palestre, niente amiche”. Queste sono solo alcune affermazioni che Varriale ha fatto senza recedere un attimo dal suo modo di essere nei confronti della fidanzata, di cui ha mostrato non fidarsi neppure un po’.

Alla fine del falò di confronto i due sembrano essersi chiariti e si dicono cambiati. Serena non è più disposta ad accettare determinate imposizioni. Così vanno via insieme. “E’ stato difficile vederti in un contesto che mi infastidiva. Le cose banali mi hanno infastidito: il costume, il vestito scollato, la vicinanza a un altro ragazzo”, le dice lui. "Io non voglio più un rapporto così, non voglio una persona così pesante nella mia vita”, ribatte lei. Sono pronti a ricominciare. "Supero il costume, il divertimento, le situazioni pulite", assicura Davide.

Alessia Marcuzzi si augura il meglio per loro, ma non può fare a meno di sottolineare un messaggio fondamentale. “Erano entrambi consapevoli che lui avesse un atteggiamento sbagliato, che nessuno può permettersi di avere", sottolinea la presentatrice. Poi aggiunge: "Serena sa che lo aveva volutamente tollerato solo per amore, ma non è più disponibile a farlo. A Temptation Island Davide, seppure a fatica, non ha ceduto gli errori del passato e sembra pronto a un cambiamento profondo. Serena è sembrata per un attimo cercare altro, salvo poi dare fiducia alla loro storia d’amore".

Alessia infine conclude: “Quello che ci auguriamo è che loro possano uscire da qui più forti e innamorati e che questa storia abbia insegnato non solo a loro ma a tutti che in amore non può esistere possesso, imposizione e controllo. Ma sentimento, passione e dialogo".

Scritto da: Annamaria Capozzi il 8/10/2020.