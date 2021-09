Dopo il flop di 'Da Grande’, parla Alessandro Cattelan: 'Abbiamo un po’ rosicato’

Alessandro Cattelan domenica sera ha debuttato su Rai1 con il suo primo show, dal titolo ‘Da Grande’. Gli ascolti non sono stati propriamente eccezionali (2,3 milioni di telespettatori con il 12,6% di share), anche se il programma, che ha avuto tra gli ospiti anche Luca Argentero ed Elodie, è piaciuto a molti e a gran parte della critica. Ora il 41enne, intervenendo su Radio Deejay, ha fatto sapere di aver un po’ “rosicato” per la concomitanza della partita di pallavolo dell’Italia (che è stata un trionfo per gli Azzurri).

“Grazie a tutti quelli che hanno visto la prima puntata di Da Grande e che ci stanno scrivendo. Noi siamo molto contenti di ciò che abbiamo fatto. Abbiamo un po’ rosicato per l’Italia: la pallavolo ci ha un po’ segato le gambe, ma cosa devi fare? In questi casi devi mettere l’orgoglio italiano davanti a tutto. Io sono un grande tifoso della pallavolo italiana, quindi sono anche un po’ contento contro il mio stesso interesse di quello che hanno fatto”, ha affermato.

“Ecco, aveste fatto la finale sabato o lunedì era meglio, però l’importante è fare le cose che ti piacciono e farle bene, che tutti quelli che le vedono siano contenti. La cosa bella è che chi ha visto Da Grande dice ‘che bello’”, ha poi aggiunto.

Scritto da: la Redazione il 20/9/2021.